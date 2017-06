Pedrógão Grande: Vinte e quatro horas de inferno, 62 mortos e um país em choque

É a maior tragédia da história recente de Portugal. Um incêndio, que terá tido origem nas trovoadas secas que se fizeram sentir durante a tarde de sábado no centro do país, vitimou pelo menos 62 pessoas e destruiu um número ainda indeterminado de habitações e de viaturas. As chamas destruíram 95 por cento da superfície florestal do concelho de Pedrógão Grande.

Vinte e quatro horas depois de ter deflagrado, o incêndio de Pedrógão Grande, concelho do distrito de Leiria, que alastrou a concelhos vizinhos, provocou pelo menos 62 mortos, 54 feridos e dezenas de deslocados, destruindo um número ainda incalculável de casas e viaturas.

No último balanço, feito ao inicio da tarde de domingo (13 horas em Lisboa, oito da noite em Macau) a partir do posto de comando sediado no Pedrógão Grande, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, informou que duas das vítimas morreram na sequência de um acidente numa das vias mais afectadas pelo fogo.

O secretário de Estado adiantou que se mantêm activas quatro frentes, duas das quais “a arder com muita violência”, e manifestou muita preocupação com os “ventos cruzados” que se faziam sentir no local, “um cenário exactamente igual” ao que ocorreu no sábado.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), o fogo deflagrou em Escalos Fundeiros às 13:43 de sábado e, pelas 13:30 de ontem, estavam no local 692 operacionais, apoiados por 215 viaturas e seis meios aéreos.

O primeiro-ministro, António Costa, deslocou-se durante o dia de domingo ao Pedrógão Grande, onde se reuniu com as autoridades locais, para preparar as respostas a dar às populações afectadas pelo fogo.

A Polícia Judiciária (PJ), pela voz do seu director nacional, Almeida Rodrigues, afastou já a possível origem criminosa do incêndio: “A PJ, em perfeita articulação com a GNR, conseguiu determinar a origem do incêndio e tudo aponta muito claramente para que sejam causas naturais. Inclusivamente, encontrámos a árvore que foi atingida por um raio”, disse Almeida Rodrigues.

No país, foram canceladas iniciativas políticas e líderes partidários expressaram pesar. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, suspendeu a agenda até terça-feira. As condolências a Portugal surgem de vários países da Europa, mas também de outros Estados estrangeiros.

Em Roma, o papa Francisco rezou pelos mortos e expressou a sua “proximidade ao querido povo português” (ver notícia nesta página).

Já o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, manifestou o seu “profundo pesar” ao povo português e ao Presidente da República pela tragédia no Pedrógão Grande e outros concelhos vizinhos, numa carta a que a agência Lusa teve acesso: “Neste momento de dor e consternação quero, em nome da Comissão Europeia e no meu próprio, transmitir a vossa excelência e ao Povo Português, os sentimentos do nosso profundo pesar, bem como a expressão da nossa mais sentida solidariedade pelo incêndio em Pedrógão Grande”, lê-se na carta enviada por Jean-Claude Juncker a Marcelo Rebelo de Sousa.

De Bruxelas, o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, anunciou que a União Europeia (UE) está pronta ajudar Portugal, tendo já sido enviados aviões de combate a incêndios pelo Mecanismo de Protecção Civil europeu.

Numa resposta imediata a um pedido de assistência das autoridades portuguesas, o Mecanismo de Protecção Civil da UE foi activado para providenciar aviões de combate a incêndios”, disse o comissário, num comunicado, referindo que “a UE está pronta para ajudar”.

Os jogadores da selecção portuguesa de futebol, que ontem jogaram na Rússia com o México para a Taça das Confederações, vão envergar braçadeiras pretas, cumprindo ainda um minuto de silêncio.