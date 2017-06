Papa rezou pelas vítimas do fogo no Pedrógão Grande

O papa Francisco rezou este domingo pelos mortos e feridos no incêndio que deflagrou no sábado no concelho de Pedrógão Grande, uma ocorrência que provocou pelo menos 58 mortos. O Sumo Pontífice, que visitou Portugal em Maio para o centenário das aparições marianas de Fátima, expressou a sua “proximidade ao querido povo português”: “Eu transmito a minha proximidade ao querido povo português, atingido por um incêndio devastador que causou mortes, feridos e destruição”, disse Francisco na oração dominical do Angelus, no Vaticano.

Posteriormente, convidou os fiéis presentes na praça de São Pedro “a rezar em silêncio”.

O número de pessoas que morreram no incêndio florestal que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 58, de acordo com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, num trágico balanço que não parou de crescer ao longo do dia de ontem.