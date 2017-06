Orquestra de Macau interpreta Mozart e Mendelssohn

A Orquestra de Macau sobe a 8 de Julho ao palco do Teatro D. Pedro V, para o espectáculo “Quando a Música Fala”, uma iniciativa que se materializa ao abrigo do ciclo de concertos “Música para Todos”. Num concerto em que o director musical e maestro principal da Orquestra, Lü Jia, assume a condução do espectáculo, os músicos do agrupamento vão interpretar excertos da “Serenata Nº 10 em Si bemol Maior – Gran Partita”, de Wolfgang Amadeus Mozart e do “Octeto de cordas em Mi bemol Maior”, de Felix Mendelssohn.

Durante o espectáculo, Lü Jia irá partilhar com o público algumas curiosidades sobre obras e instrumentos musicais, numa narrativa construída à base da interacção com os músicos.

Actualmente, Lü Jia é também director musical e maestro principal da orquestra do Centro Nacional de Artes Performativas de Pequim. Após ter estudado regência musical no Conservatório Central de Música da capital chinesa com o maestro Zheng Xiaoying, o responsável pela Orquestra de Macau radicou-se em Berlim, onde estudou na actual Universidade das Artes. Em 1990 vence o primeiro prémio e o Prémio do Júri na primeira edição da Competição Internacional de Regência Antonio Pedeotti, após o qual se torna o primeiro maestro asiático a assumir o cargo de director musical do Teatro Comunitário Giuseppe Verdi, em Trieste.

A entrada do concerto “Quando a Música Fala” é gratuita mas os interessados devem reservar os seus lugares junto do Instituto Cultural ou da Orquestra de Macau. Os bilhetes previamente reservados devem ser levantados no edifício do Instituto Cultural (IC) a partir de hoje e até 30 de Junho. Uma vez que os lugares são limitados, o organismo liderado por Leung Hio Ming aconselha os interessados a procederem à reserva com a maior brevidade possível.