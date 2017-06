Ng Kuok Cheong quer saber quantos portadores de deficiência trabalham para o Governo e para os casinos  

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Ng Kuok Cheong questionou o Executivo sobre o número de residentes portadores de deficiência que integram actualmente as fileiras da função ou que trabalham para as concessionárias e subconcessionárias de jogo. O deputado pró-democrata considera necessário conhecer em concreto os números, de forma a perceber se o Governo tem capacidade para assegurar que os portadores de deficiência não são discriminados no acesso ao mercado de trabalho.

Tendo em conta a actual estrutura económica do território e a eventual implementação de um ordenado mínimo universal, o deputado defende que o Governo deve iniciar as conversações com as operadoras de jogo “o mais depressa possível” para que os responsáveis pela indústria possam “assumir as suas responsabilidades sociais” no que à empregabilidade de residentes portadores de deficiência diz respeito.