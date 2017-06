Moçambique: Investimento da ENI é positivo, diz Moody’s

A agência de notação financeira Moody’s considerou este domingo que a assinatura da Decisão Final de Investimento (DFI) da petrolífera italiana ENI em Moçambique é positiva do ponto de vista da análise da qualidade do crédito soberano.

Num ‘comentário a um acontecimento relevante’, que não constitui uma acção de ‘rating’ – a avaliação do país continua abaixo da recomendação de investimento, ou ‘lixo’, como é geralmente conhecido -, a Moody’s aponta que “o projecto de 7 mil milhões de dólares [6,2 mil milhões de euros], cuja produção deverá começar em 2022, é positivo do ponto de vista do crédito porque beneficia a economia de Moçambique”, sustenta a agência.