Malásia: Eduardo Almeida vai treinar Melaka United

O português Eduardo Almeida foi na sexta-feira anunciado como novo treinador do Melaka United, 10.º classificado do campeonato malásio de futebol, abandonando o Angrense, do Campeonato de Portugal.

“Começa hoje um novo projeto. Obrigado Melaka United”, escreveu, na rede social Facebook, o técnico de 39 anos, que na última temporada começou por orientar o Pinhalnovense, antes de assinar pelo emblema açoriano.

É a segunda passagem de Eduardo Almeida pela Malásia, depois de ter treinado o PBDKT T em 2013, numa carreira que o levou ainda à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, como adjunto do South China (2007/08), à Tanzânia, ao comando do African Lyon (2009/10 e 2014/15), à Hungria, no Kózarmisleny (2013/14) e Laos, no Lane Xang Intra (2015), além de a emblemas como o Olímpico do Montijo, Pinhalnovense ou Naval, além das camadas jovens do Benfica (2001 a 2004).