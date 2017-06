Mak Soi Kun pede reforço de mão-de-obra no Centro de Medicina Desportiva

O deputado Mak Soi Kun está preocupado com a insuficiência de recursos humanos no Centro de Medicina Desportiva. Em interpelação escrita endereçada ao Executivo, o parlamentar interroga o Governo sobre a questão e quer saber junto do Instituto do Desporto quando vai o organismo liderado por Pun Weng Kun considerar a contratação de mais técnicos superiores de saúde de 2ª classe, bem como um reforço do pessoal de enfermagem. O deputado quer ainda saber quando é que a valência, situada na Taipa, vai ser dotada de equipamento mais avançado para tratamentos de reabilitação.

Mak Soi Kun assinala o que diz ser a séria escassez de técnicos superiores de saúde de 2ª classe, direccionados para as categorias de reabilitação e fisioterapia, bem como de pessoal de enfermagem no Centro de Medicina Desportiva: “Por isso, [o organismo] não é capaz de formar uma equipa médica e não é capaz de actualizar o equipamento de tratamento de reabilitação, que não pode satisfazer a procura pública de serviços médicos de massas, já para não mencionar um sistema médico sólido e serviços abrangentes de apoio”, considera o deputado, em interpelação escrita remetida ao Governo.

O parlamentar salienta ainda que a população tem vindo a sugerir a contratação de técnicos e de enfermeiros, para melhorar o serviço prestado e corresponder à procura de cidadãos e atletas.

Mak Soi Kun recorda, por fim, que o Centro de Medicina Desportiva foi criado para ajudar ao desenvolvimento do desporto local e sublinha a sua eficiência na prevenção e tratamento de lesões desportivas. O deputado assinala, contudo, o que diz serem os inadequados recursos humanos e as instalações obsoletas, que, acredita, afectam directamente a qualidade dos serviços prestados pelo organismo e questiona por isso: “Vai o Governo equipar o centro com técnicos superiores de saúde de 2ª classe, com pessoal de enfermagem e ainda com equipamento avançado de tratamento de reabilitação?”.