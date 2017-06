Jogo entre Lai Chi e Sub-23 acaba em “combate de boxe”

Foto: Bessa Almeida;

Uma batalha maculou a vitória do Lai Chi por três bolas a zero diante da Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau, num incidente que acabou por marcar a 16.ª jornada da Liga de Elite. O embate entre as duas formações, que ocupam a cauda da tabela, ficou pautado por cenas de violência, que envolveram jogadores e equipas técnicas. No encontro, que decorreu no Estádio de Macau, Ieong Chi Kin e Lei Chi Kuan, do Lai Chi, e Cheong Tin Long e Vong Chak Man, dos Sub-23, acabaram por ser expulsos.

A confusão surgiu quando o Lai Chi vencia por duas bolas a zero. Após uma falta de um jogador dos Sub-23, o atleta do Lai Chi que sofreu a entrada reagiu mal e rapidamente os empurrões acabaram em trocas de murros e pontapés. No meio da batalha, o treinador do Lai Chi levou mesmo um soco na cara, que fez com os óculos lhe saltassem do rosto.

Em relação à partida, traduziu-se por uma vitória para o Lai Chi. Mak Chi Chong inaugurou o marcado, quando estavam decorridos 38 minutos, fazendo o 1-0.

Foi já na segunda parte que surgiu o 2-0, aos 65 minutos. Loi Wai Long foi o autor do tento. Finalmente, o 3-0, chegou já depois das quatro expulsões terem deixado ambas as equipas reduzidas a nove unidades. Cheok Ka Meng, que tinha entrada já durante a segunda parte, selou o resultado final, aos 93 minutos.

Com este resultado, os Sub-23 são agora o último classificado da Liga de Elite, tendo sido ultrapassados pelo Lai Chi, que ganhou um novo fôlego na luta pela permanência.

Ontem, o Monte Carlo goleou o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública por 5-1 e subiu ao segundo posto do Campeonato. A duas jornadas do fim, os Canarinhos estão a um ponto do Benfica e precisam de um deslize das águias para sonharem com o título.

Também ontem, naquele que foi o último encontro da jornada, Ka I e Cheng Fung empataram a três golos, num desafio em que William Gomes se destacou ao marcar dois dos golos do Ka I.

Já na sexta-feira, Sporting de Macau e Kei Lun tinham empatado a dois golos. Os golos dos leões foram apontados por Iuri Capelo, aos 21 e 80 minutos. Já o autor do tento da formação do Kei Lun foi Souza, que fez um ‘bis’, aos 24 e aos 59 minutos.