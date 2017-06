Japão: Marinheiros desaparecidos encontrados no interior de navio acidentado

Mergulhadores da Marinha norte-americana encontraram este domingo os corpos dos marinheiros do navio “USS Fitzgerald” que estavam desaparecidos, depois de a embarcação ter colidido com um navio mercante filipino no sábado, ao largo do Japão.

As equipas de buscas conseguiram acesso a zonas que ficaram danificadas na colisão e levaram os corpos para o Hospital Naval de Yokosuka, onde serão identificados, indicou a Marinha em comunicado. Sete marinheiros estavam desaparecidos.

As famílias estão a ser notificadas e a receber apoio neste “momento difícil”, afirmou a Marinha.

Pelo menos outros três membros da tripulação, incluindo o capitão, ficaram feridos no acidente. A maioria dos 200 marinheiros estava a dormir no momento da colisão.

Ainda não se sabe o que causou o embate.