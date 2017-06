Governo português decreta três dias de luto nacional

O Conselho de Ministros português aprovou este domingo decreto que declara luto nacional durante três dias, entre o dia de ontem e terça-feira, pelas vítimas do incêndio que deflagrou no Município de Pedrógão Grande e afectou vários concelhos da região

Em comunicado, o Governo adianta que este decreto foi aprovado “fazendo uso da faculdade de deliberação electrónica prevista nos termos do Regimento do Conselho de Ministros”.

O decreto, lê-se no comunicado, “produz efeitos a partir do dia 18 de Junho de 2017 [ontem] e entra imediatamente em vigor”.

Pelo menos 62 pessoas morreram no incêndio que atinge Pedrógão Grande e outros dois concelhos do distrito de Leiria desde sábado, disse ontem o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Entretanto, a agenda do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está suspensa até terça-feira, devido à tragédia ocorrida na zona de Pedrógão Grande, adiantou à agência Lusa fonte de Belém.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha agendado para ontem a entrega do Prémio D. Diniz, da Fundação da Casa Mateus, ao escritor Mário Cláudio.

O primeiro-ministro, António Costa, deslocou-se ontem ao Pedrógão Grande, chefiando uma delegação do Governo, composta pelos ministros do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, da Agricultura, Capoulas Santos, e pela secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

De acordo com fonte oficial do executivo, no terreno, António Costa teve reuniões com autarcas para preparar o planeamento pós incêndio e transmitirá também uma palavra de conforto e de solidariedade aos familiares das vítimas e aos elementos das corporações de bombeiros.

Logo ontem de madrugada, a partir das 00:35, o primeiro-ministro esteve na Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), onde considerou que o incêndio em Pedrógão Grande foi “seguramente a maior tragédia” em Portugal nos últimos anos.