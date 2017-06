Entre Lavacolhos e Londres. João Caetano actuou no Fundão

Nascido em Macau, o jovem percussionista actuou na sexta-feira no Fundão, região com grande tradição no âmbito da percussão de cariz popular onde foi buscar inspiração para o seu primeiro projecto a solo. Na quinta-feira, João Caetano sobe ao palco do Teatro do Bairro, em Lisboa, para um novo concerto.

João Caetano, jovem percussionista e cantor nascido no território, apresentou na sexta-feira o seu projecto de estreia a solo no Fundão, território cuja tradição musical dos bombos o inspirou, e de onde saiu um bombo com o qual gravou em estúdio.

“Os bombos de Lavacolhos [freguesia do concelho do Fundão] estão, para mim, como a guitarra portuguesa está para o fado. Portanto apresentar-me no Fundão é algo que surge naturalmente, porque foi aqui que eu bebi a inspiração para a componente tradicional ligada aos bombos”, afirmou, em declarações à agência Lusa.

Antes ainda de ter subido ao palco, João Caetano explicou à agência Lusa que os bombos portugueses são “uma das peças fundamentais” do seu primeiro trabalho, sendo que, em palco, utilizou “bombos próprios”, inspirados nos bombos de Lavacolhos. O artista não faz uso dos “originais”, porque a sua dimensão torna “visualmente inviável” colocá-los de forma a poder usá-los ao mesmo tempo que canta: “Ainda assim, haverá um bombo de Lavacolhos que estará no palco”, ressalva o músico e cantor, sublinhando que foi esse bombo que utilizou nas gravações.

Quanto ao projecto, assenta num cruzamento entre a música tradicional portuguesa e a música e sonoridades orientais, tudo com uma abordagem própria: “É um projecto que tem o fado, que tem poemas portugueses, que tem a música tradicional portuguesa e que integra os sons do mundo e uma roupagem mais fresca e mais moderna”, resume.

Radicado em Inglaterra há dez anos, João Caetano nasceu e cresceu em Macau, mas foi em português que o seu “ADN” foi defino e é em português que escreve e apresenta este trabalho: “Até no Ronnie Scott’s cantei tudo em português e tive pessoas que, apesar de não percebem uma palavra de português, vieram dizer-me que foi o melhor concerto de abertura que viram”, disse, referindo-se à sua estreia, em Abril, naquele famoso clube de jazz londrino.

Depois de ter actuado sexta-feira no Fundão, João Caetano segue para Lisboa, onde actua, na próxima quinta-feira, às 21:30, no Teatro do Bairro.

Com um percurso musical amplo e variado, João Caetano reside no Reino Unido desde 2006, onde completou os estudos superiores, tendo depois sido convidado para integrar a banda de jazz britânica Incognito, além de acompanhar artistas e grupos.

Entre os músicos com quem tocou incluem-se Chaka Khan, Mario Biondi, Anastasia, Leona Lewis, Jessie J e Dionne Bromfield.