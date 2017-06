DSAT conduziu acções de verificação de capacetes

As novas normas técnicas relativas aos capacetes entraram em vigor quase há uma semana e no primeiro fim-de-semana em que o novo regulamento vigorou, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e a Divisão de Tráfego da PSP conduziram várias actividades de promoção conjunta e realizaram acções de verificação no NAPE e na Areia Preta. Ao abrigo da iniciativa foram verificados 63 capacetes e sobre cinco deles recaiu a suspeita de não reunirem os requisitos técnicos padrão. Três deles respeitavam as normas mas ainda não foram aprovados, tendo os utilizadores sido lembrados pelas autoridades da necessidade de respeitarem os procedimentos de aprovação da DSAT.

