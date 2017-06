DICJ mantém-se atenta ao jogo ilegal

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) garantiu na sexta-feira que se mantém “muito atenta” às práticas ilegais de jogo no território, um dia depois da Polícia Judiciária ter revelado que desmantelou uma rede de apostas desportivas ilegais que operava no território e na República Popular da China. O grupo utilizaria telemóveis para transmitir em directo partidas de futebol, permitindo que quem acedesse à transmissão apostasse no resultado do jogo.

O organismo liderado por Paulo Martins Chan assegurou que não vai tolerar estratégias e comportamentos similares e exigiu às seis operadoras de jogo que se mantenham atentas à utilização de telemóveis nas áreas dos casinos onde os aparelhos são proibidos.

Na quinta-feira passada, as autoridades de Macau, de Hong Kong e da província continental de Cantão deram a conhecer os resultados da edição de 2017 da Operação Trovoada, uma operação contra grupos de crime organizado que resultou na detenção de oito mil pessoas nas três regiões.

A conclusão da operação foi anunciada doze dias antes de o Presidente chinês, Xi Jinping, visitar pela primeira vez a ex-colónia britânica, para as celebrações do 20.º aniversário do retorno da soberania do território à República Popular da China.

A operação, designada ‘Thunderbolt 17′ (Relâmpago 17), arrancou em 5 de Março e terminou no passado dia 10 de Junho, com a detenção de oito mil pessoas, suspeitas de tráfico de drogas, jogo ilegal e lavagem de dinheiro.

Em Hong Kong, foram detidos 3.618 pessoas, cerca de metade das quais tem passaporte chinês. Na província de Guangdong 2.270 pessoas. As restantes foram detidas em Macau.

A operação abrangeu mais de 6.400 estabelecimentos, incluindo salas de jogo, casas de alterne e espaços residenciais, onde foram apreendidas armas de fogo, drogas, tabaco para contrabando e material electrónico com conteúdo obsceno.

Trata-se da maior operação de combate ao crime organizado levada a cabo na região, desde 2000.