Dia da DSAMA assinalado com passeios de barco gratuitos

As actividades Comemorativas do Dia da DSAMA [Direcção dos Serviços de assuntos Marítimos e de Água] realizam-se em Julho, com o organismo liderado por Susana Wong a revelar que vai dinamizar passeios de barco para assinalar a efeméride.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Farol da Guia, a Doca da Ilha Verde, e as Oficinas Navais estarão abertas aos visitantes. A partir de meados de Julho, em dois fins-de-semana consecutivos, a DSAMA vai promover ainda passeios de barco.

A partir de hoje e até 30 de Junho, os residentes podem-se inscrever no portal electrónico da DSAMA para obter bilhetes ou, em contrapartida, adquirir os ingressos no Museu Marítimo, a partir de 9 Julho.

Os passeios têm início na Doca da Ilha Verde e seguem rumo às Portas do Entendimento, num total de 28 viagens. O Farol da Guia abrirá ao público aos sábados e domingos durante o mês de Julho. A DSAMA assinala o seu Dia a 16 de Julho, podendo os cidadãos participar numa simulação de uma operação marítima, com canhões de água simulados.