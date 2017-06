Dennis Rodman de volta a casa depois de cinco dias na Coreia do Norte

O antigo basquetebolista norte-americano Dennis Rodman deu no sábado por concluída uma visita de cinco dias à Coreia do Norte, mas não revelou se se encontrou com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

“Foi uma viagem muito boa”, afirmou Rodman em declarações à impressa no aeroporto internacional de Pequim, depois de aterrar de um voo vindo de Pyongyang.

O ex-jogador de basquetebol não quis dar mais pormenores sobre a sua quinta visita ao país, e ao ser questionado sobre se teve um encontro com Kim Jong-un, respondeu: “É uma boa pergunta… Saberão mais tarde”.

Rodman chegou a Pyongyang na terça-feira com o objetivo de “abrir a porta” ao diálogo com o país, segundo o próprio.

A sua visita aconteceu num momento de particular tensão entre Pyongyang e Washington devido aos regulares testes de armamento norte-coreanos.

Rodman viajou para a Coreia do Norte como cidadão privado e não foi em representação oficial, segundo assegurou o Departamento de Estado norte-americano.

Horas depois da sua chegada à Coreia do Norte, o regime libertou Otto Warmbier, um estudante universitário norte-americano que tinha sido condenado a 15 anos de prisão com trabalhos forçados por tentar roubar um poster de propaganda.

Warmbier esteve confinado durante 17 meses, aparentemente entrou em coma pouco depois de ter sido preso. Pyongyang afirmou na quarta-feira que decidiu libertá-lo por “razões humanitárias”.

As autoridades, tanto em Washington como em Pyongyang, afirmaram que Dennis Rodman não teve qualquer papel na libertação do estudante.

Em Pyongyang, o antigo astro de basquetebol norte-americano ofereceu ao ministro do Desporto norte-coreano uma cópia do livro do presidente norte-americano, Donald Trump, “The Art of the Deal”.