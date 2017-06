Conversas Ilustradas com Música abordam Wagner e Sandwike-Bergen

A iniciativa “Conversas Ilustradas com Música”, promovida pela Fundação Rui Cunha, vai abordar na quinta-feira dois trabalhos de Richard Wagner, nomeadamente a obra prima “O Holandês Voador”. A iniciativa tem início marcada para as 18h30, na sede da Fundação Rui Cunha.

Em relação ao trabalho de Wagner que vai ser abordado, este foi inspirado numa viagem em 1839 do compositor alemão entre Riga, capital da Letónia, e Londres.

Devido às fortes tempestades que assolaram o périplo do compositor germânico, a viagem que era inicialmente para ter a duração de oito dias acabou por durar três semanas. Em “O Holandês Voador” são abordadas as forças da natureza, assim como a célebre história de um “navio fantasma”, que segundo os mitos estava impedido de aportar, bem como a história de um pirata que procura a redenção através do amor.

Já o local visitado é a cidade portuária de Sandvika, no sul da Noruega, numa conversa que como acontece normalmente vai ser acompanhada por trechos de ambas as obras.