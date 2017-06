Chui Sai On discute cooperação bilateral em Xangai na quarta-feira

O Chefe do Executivo vai deslocar-se na quarta-feira a Xangai para discutir o fomento da cooperação bilateral e avaliar as perspectivas de desenvolvimento conjunto entre o território e a capital económica da República Popular da China.

Durante a visita, Chui Sai On vai ficar a conhecer as estratégias de planeamento urbano do principal centro financeiro do Continente, assim como participar nas comemorações do 75.º aniversário do banco Tai Fung, que vai abrir uma sucursal em Xangai. O regresso acontece na quinta-feira.