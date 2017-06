Chan Meng Kam: Regime de avaliação da função pública pouco credível

O deputado Chan Meng Kam criticou o actual regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores, classificando-o de “falso”, noticiou a Rádio Macau.

No período antes da ordem do dia do plenário da Assembleia Legislativa realizado na passada sexta-feira, Chan Meng Kam indicou que “menos de um por cento dos dirigentes obteve a menção de ‘merecer aperfeiçoamento’”, no ano passado. Além disso, mais de 90 por cento dos funcionários foram “avaliados satisfatoriamente” pelos superiores.

“Se os dirigentes e os seus subordinados são excelentes, por que é que se registam tantos problemas na Função Pública?”, questionou Chan Meng Kam.

O actual regime de avaliação do desempenho “dá azo a falsidade”: “Deve-se divulgar no departamento os resultados da avaliação para os colegas contribuírem com opiniões, diminuindo a falsificação. Além disso, deve ser introduzida a avaliação horizontal por uma entidade terceira, reforçando a fiscalização externa. Mais, deve-se tentar resolver o problema pela raiz, fazendo revisão legislativa para criar um regime mais transparente e eficaz”, argumentou o deputado.