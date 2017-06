Chan Hong quer que Governe taxe fracções desocupadas

Chan Hong quer que o Governo mantenha uma postura mais pró-activa em relação às flutuações no preço do imobiliário. No hemiciclo, na passada sexta-feira, e de acordo com a Rádio Macau, a deputada defendeu um maior controlo público sobre a forma como os preços das fracções evoluem, através da criação de um imposto que verse sobre apartamentos que se encontram desocupados: “Espero que o Governo tenha a determinação de definir uma política de habitação sustentável e de longo prazo. Deve também lançar medidas eficazes para combater o aumento dos preços no imobiliário, por exemplo, impostos sobre fracções desocupadas, restrições à compra e aos preços”, enumerou a deputada na Assembleia Legislativa, na sexta-feira, no período antes da ordem do dia.

A parlamentar mostrou-se ainda apologista da estratégia “arrendar primeiro e comprar depois”. Em Hong Kong, a iniciativa foi introduzida em 2010, sob a designação “My Home Purchase Scheme”, recorda a Rádio Macau.