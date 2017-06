Centro Histórico de Macau dá-se a conhecer no Palácio Vila Flor em Guimarães

O Centro Histórico de Macau vai-se dar a conhecer no Palácio Vila Flor, em Guimarães, a partir da próxima sexta-feira, através da exposição “O Lugar onde o Património Brilha – Exposição Fotográfica do Centro Histórico de Macau”. A mostra fotográfica , da autoria de Chan Hin Io, vai permanecer patente ao público até 12 de Agosto.

O evento está a ser organizado pelo Instituto Cultural, em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães e o Centro Cultural Vila Flor. A mostra já esteve exposta em Macau, em Zhongshan e em Lisboa, sendo que no próximo ano vai igualmente estar patente ao público na cidade do Porto.

Chan Hin Io tem focado nos últimos anos o seu trabalho nos costumes e nas paisagens da cidade. Entre as suas obras constam “Bairros de Macau: Fotografia Documental”, “Memórias dos Ofícios e Negócios Tradicionais de Macau”, “Vida em Macau 2012”.

Ainda de acordo com o Instituto Cultural, as obras “oferecem uma nova perspectiva sobre os locais do património mundial de forma inovadora”.