CCAC e CAEAL lançam contas oficiais de WeChat

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) e a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) lançam hoje oficialmente contas na plataforma de mensagens WeChat. Para aceder à conta do CCAC os residentes podem fazer uma pesquisa utilizando os caracteres chineses referentes ao comissariado, o nome de utilizador “CCACMacau” ou através de um scan do código QR. Para a conta da CAEAL, o nome de utilizador a procurar é “EALMacau” ou então os caracteres chineses com que se escreve o nome do organismo.

