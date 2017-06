Casa de Portugal empata a três golos frente ao Tim Iec

A Casa de Portugal empatou a três bolas, diante da formação do Tim Iec, na quinta-feira, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. O encontro, a contar para o Campeonato de Futebol da II Divisão, ficou marcado pelas várias reviravoltas no marcador.

Após de ter estado a perder por 1-0, a formação orientada por Pelé empatou e conseguiu colocar-se em vantagem por 2-1. Contudo seria o Tim Iec a chegar primeiro ao terceiro golo. Finalmente, aos 75 minuto, John Kilker apontou o tento do empate para a formação de matriz portuguesa. Antes disso, Mostapha (28’) e Alejandro Velasco (39’) tinham marcado para a Casa de Portugal. Para o Tim Iec os marcadores foram Cheang Chon Kit (23’ e 62’) e Sio Meng Chon (42’).

Numa partida disputada na sexta-feira, o Cheac Lun venceu por 3-1 o Ieong Heng, com golos de Lei Kai Chong (41’), Lei Chi Ieong (91’) e Leonardo Abrantes (93’). Para a formação derrotada marcou Long Meng Hin, aos 44 minutos.