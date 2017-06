Asma na infância está associada aos ácaros, avisa especialista

A Associação de Nova Juventude Chinesa realizou uma palestra sobre saúde pediátrica e convidou médicos para se pronunciarem sobre as doenças do foro infantil que são mais comuns, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

No encontro, o pediatra Wu Xiao Cheng explicou que 80 por cento das causas de asma pediátrica em Macau estão associadas aos ácaros. Os organismos, explicou o clínico, estão alojados em objectos de uso quotidiano, incluindo lençóis ou aparelhos de ar condicionado. Wu colocou em destaque a dificuldade de eliminar os ácaros e sugeriu que os pais não deixem os seus filhos brincar com bonecos de pelúcia. O pediatra exortou ainda as famílias a colocar os lençóis e outros itens a secar ao sol. Cheong Chi Hong, vice-presidente da Associação de Nova Juventude Chinesa, referiu que os bebés de dois a três meses de idade podem ter eczemas e também urticária devido a factores ambientais e alimentares, podendo a situação tornar-se séria se a estes sintomas se juntarem complicações de índole respiratória.