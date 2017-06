Animação: Obra de cineasta japonês impõe-se em Annecy

O filme “Lu Over the Wall”, do realizador japonês Masaaki Yuasa, venceu no sábado à noite o prémio Cristal na 41.ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França.

Considerado uma estrela em ascensão no cinema de animação japonês, o cineasta co-escreveu também o filme, que já não é a sua primeira longa-metragem.

“Lu Over the Wall” conta a história de um encontro secreto numa ilha misteriosa entre Kai, um estudante solitário amante de música electrónica, e Lu, uma sereia com uma voz encantadora que vive perto de uma vila piscatória.

O filme contrasta com os contornos mais tradicionais de obras como “A minha vida de Courgette”, de Claude Barras, premiado em 2016.