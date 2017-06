Acidente no estaleiro do Lisboa Palace faz uma vítima mortal

Um trabalhador da construção civil morreu este domingo na sequência de uma queda, ocorrida no estaleiro do Grande Lisboa Palace, no Cotai. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o operário caiu de uma altura de dez metros. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local por volta das 16 horas, tendo encontrado a vítima, de 47 anos, inconsciente e sem sinais vitais. O operário foi ainda transportado ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, tendo sido submetido a manobras de reanimação, que acabaram por não ser bem sucedidas, tendo o óbito sido declarado ao final da tarde ontem.

Após uma breve investigação, a Polícia Judiciária classificou o caso como “acidente industrial”, uma vez que não encontrou nem indícios de crime, nem ferimentos suspeitos no corpo do operário. O caso está a ser acompanhado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que decretou ainda ontem a suspensão imediata da empreitada de construção do Grande Lisboa Palace. O empreiteiro responsável pela obra tem agora de entregar um relatório detalhado sobre o acidente e deve reunir-se ainda durante o dia de hoje com responsáveis da DSAT.