Acções de formação abrem as portas da Internet aos empreendedores do território

Uma empresa de design vai promover em Julho dois cursos destinados aos empreendedores que queiram dar uma maior visibilidade. Com uma duração de 15 horas, os dois cursos vão ensinar técnicas e ferramentas de desenvolvimento de plataformas online e aplicações digitais direccionadas para o e-commerce. As inscrições estão abertas até 28 de Junho e a propina de inscrição pode ser paga através do recurso ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo promovido pela DSEJ.

A empresa de publicidade Chamberlain vai promover durante o mês de Julho dois cursos de marketing online direccionados para gestores ou empresários que queiram lançar o seu negócio através de uma plataforma ou aplicação digital. Ao fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para desenvolverem soluções informáticas, a companhia espera conseguir eliminar as barreiras de comunicação entre quem administra as empresas e quem gere os conteúdos que estas disponibilizam através da Internet.

“Os cursos são principalmente direccionados para donos de plataformas ou para pessoas que queiram desenvolver uma plataforma. Como estas pessoas são essencialmente gestores que percebem de administração por vezes podem surgir alguns desentendimentos com o departamento de informática. Através destes cursos pode existir uma melhor comunicação entre os departamentos de administração e marketing e os departamento informático” explica Lio Pek Mui, uma das responsáveis pelo projecto.

“Muitas empresas usam aplicações para fornecer serviços e é por isso que queremos que os nossos alunos possam aprender como produzir aplicações” explica a também formadora. Apesar de a iniciativa se dirigir a gestores ou empresários, Lio Pek Mui acredita que os residentes, a título anónimo, também podem beneficiar das aulas ao “perceberem melhor como funcionam as aplicações e a escolherem as que melhor se adequam a eles”.

No âmbito da acção de formação “Soluções que os empresários do mundo online e o Taobao não te vão dizer”, o foco estará centrado no fluxo financeiro e logística do mercado online. Os alunos vão poder aprender ferramentas e regras do marketing online através de uma análise de plataformas e aplicações já existentes. Serão também ensinadas técnicas de desenvolvimento de um negócio online e como evitar as “armadilhas” que possam existir.

No curso de “Marketing Online: Design e Gestão”, através de um estudo das ferramentas e regras de design do marketing online, os formandos vão poder decidir quais as soluções que melhor se adaptam ao propósito que se propõem cumprir.

Aos formandos é apenas exigido um conhecimento básico da utilização de plataformas online e aplicações digitais tais como as que são utilizadas para fins comerciais.

O preço de inscrição em cada um dos cursos é de 2500 patacas mas os residentes de Macau ao abrigo do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo podem recorrer ao subsídio oferecido pela DSEJ para pagar a taxa de inscrição. Os interessados têm à escolha sete horários diferentes entre Sábados, Domingos, Terças-feiras e Sextas-feiras em várias horas do dia. Consoante a procura, as turmas serão divididas em cantonense e inglês, cada uma no máximo com seis alunos. O formulário de inscrição online está disponível nas páginas de Facebook e WeChat da Chamberlain até ao próximo dia 28 de Junho.

CVN