Yoga à beira mar

O Dia Internacional do Yoga é assinalado anualmente a 21 de Junho e este ano as comemorações estendem-se até à Pousada de Coloane. A unidade hoteleira, situada junto à praia de Cheoc Van, vai acolher um dia aberto com aulas gratuitas. As organizadoras do certame não quiseram deixar ninguém de parte e incluíram na programação iniciativas para crianças, exercícios para os mais experientes e para quem se está a iniciar na disciplina, yoga aquático e também dança de Bollywood.

A Organização das Nações Unidas (ONU) fez, há três anos, do dia 21 de Junho o Dia Internacional do Yoga e a efeméride tem sido desde então assinalada no território. Este ano não é excepção, ainda que a celebração tenha sido antecipada e se realize já amanhã, em Cheoc Van. A Pousada de Coloane foi o local escolhido para acolher uma iniciativa promovida pelos estúdios Yoga Loft Macau e Kerill Yoga, que propõem aulas gratuitas e exercícios para todas as idades, num programa de celebração que se estende ao longo de todo o dia.

É com a prática de meditação guiada pranava japa que as organizadoras se propõem começar o dia, às 9h30: “Começamos por escolher algo para agradecer, depois o segundo tema é um tema de perdão, de pedir desculpa por algum erro e depois o último é de pedir ajuda, de nos ligarmos um bocadinho a tudo o que vai para além da nossa racionalidade, todo o lado intuitivo e de uma certa forma também de fé”,explica Rita Gonçalves, fundadora do Yoga Loft Macau.

As crianças não foram esquecidas e a pensar nos mais novos as instrutoras incluíram no programa uma aula de Yoga para Famílias, às 11h45, e outra de Yoga para Crianças, às 14h30, destinada a praticantes com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos. As duas aulas serão conduzidos pelas instrutoras Laura, Mandy e Sofia que planeiam brevemente inaugurar um estúdio de yoga destinado aos mais novos.

“Quando se faz yoga para crianças é uma coisa muito à volta de jogos. Nós simplesmente usamos brincadeiras e canções e jogos para pôr os miúdos a trabalharem a concentração, equilíbrio e fazerem as posturas. Não é como uma aula de adultos. É uma coisa de jogos, uma coisa lúdica, de canções, de brincadeiras, de equilíbrio uns com os outros”, explica Rita Gonçalves.

A prática tradicional de ashtanga mysore é a única aconselhável apenas a quem já tenha alguma experiência, por ser mais vigorosa e implicar “sobretudo posturas de pé”. As restantes iniciativas estão abertas a quem nelas quiser tomar parte: “As outras aulas estão abertas a todas as idades. Uma pessoa com 50 ou 70 anos consegue fazer qualquer uma das aulas. Normalmente uma pessoa tem esse receio que seja muito violento para pessoas mais idosas mas não é”, garante a instrutora.

O programa inclui também a prática de alinhamento físico anasura e as aulas de Gentle Stretch Sivanada Essentials (Essenciais Sivanada de Alongamentos Suaves), de Meditação e Relaxamento. As duas últimas iniciativas serão conduzidas por Rita Gonçalves, que explica que serão aulas “mais genéricas de relaxamento e alongamento com uma componente um pouco mais focada na respiração e depois o relaxamento e meditação no fim também é uma prática mais para benefícios mentais e emocionais para libertar um bocadinho o stress e a ansiedade das pessoas.”

“O yoga é a única actividade física em que se dá prioridade total ao trabalhar do sistema nervoso, trabalhar no sentido de nos apercebermos o quão nervosos andamos e quanto ansiosos andamos e depois desenvolver práticas que ajudam a colmatar, a resolver essa ansiedade, esse stress”, sublinha Rita Gonçalves.

As instrutoras associaram-se à organização sem fins lucrativos Yoga Gives Back que se dedica a patrocinar programas de micro-crédito para combater a pobreza na Índia: “Faz sentido também fazermos um bocadinho a nossa parte porque como essa associação diz, é triste vivermos agora num mundo em que o yoga é um dos negócios mais lucrativos do mundo ocidental e na Índia, que foi o sítio que deu o yoga ao mundo, continuem pessoas a viver na miséria”, diz a organizadora. Os participantes vão poder participar num sorteio e habilitar-se a ganhar um pacote de aulas de yoga, bem como uma estadia e jantar para dois na Pousada de Coloane.

CVN