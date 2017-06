Uma foto por dia

Marawi, a luta continua: Trabalhadores de um cemitério público filipino encerram um columbário na sequência de um enterro em massa de vítimas dos combates entre militantes islâmicos e forças governamentais na cidade de Marawi, na ilha filipina de Mindanao. O grupo Maute apoiado pelo Estado Islâmico continua em confrontos com o exército, que recorreu a ataques aéreos, bombardeamentos e operações em terra para retomar a cidade. De acordo com diversas fontes, entre 500 e mil civis permanecem impedidos de sair em quatro bairros sob controlo insurgente. Os confrontos que começaram no dia 23 de Maio mataram até ao momento 202 militantes, 58 efectivos das forças de segurança e 26 civis, de acordo com dados oficiais. A maioria dos cerca de 200 mil habitantes da cidade fugiu ou foi evacuada. EPA / MERLYN MANOS

