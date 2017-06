TDM vai transmitir em directo todos os jogos da Taça das Confederações

A presença de Portugal no torneio e a entrada no defeso por parte dos campeonatos nacionais justificam a aposta da estação televisiva na Taça das Confederações, explicou o presidente da Comissão Executiva da empresa ao PONTO FINAL. A empresa garantiu também a transmissão em directo de vários jogos da selecção de Macau.

João Santos Filipe

A presença de Portugal na edição de 2017 da Taça das Confederações, prova que reúne as equipas que venceram as principais competições continentais, e o fim dos campeonatos nacionais levaram a TDM a apostar na transmissão, em directo, de todos os desafios da competição. O torneio arranca já este sábado com a transmissão em director da partida entre a Rússia e a Nova Zelândia, disputada às 23h00 de Macau.

“É a primeira vez que a TDM está a transmitir a Taça das Confederações. Obviamente que o facto de Portugal estar presente leva a que haja um interesse na competição. Além do país organizador, haverá ainda algum equilíbrio entre várias equipas, porque estamos a falar de selecções que foram campeãs em diferentes regiões geográficas”, disse o presidente da Comissão Executiva da TDM, Manuel Pires, ao PONTO FINAL.

A transmissão vai estar disponível para quem resida no território através da televisão, do porta electrónico da estação e da aplicação móvel da empresa. A aposta na transmissão da Taça das Confederações, explica Manuel Pires, já estava prevista no orçamento da TDM para o corrente ano: “A partir do momento em que Portugal foi campeão da Europa começámos logo a pensar na possibilidade de adquirir os direitos”, explicou o responsável da empresa. “É um conteúdo do nosso agrado porque é uma competição sancionada pela FIFA e assim podemos continuar a oferecer jogos aos nossos telespectadores, quando os campeonatos nacionais estão parados”, sublinhou.

Portugal entra em campo no Domingo, às 23h00, diante do México. O segundo encontro é na quarta-feira, com a equipa da casa, Rússia, também às 23h00. Finalmente o último jogo da fase de grupos realiza-se no dia 24 (23h00), com a Nova Zelândia.

Liga Elite em directo

Já este Sábado, às 20h30, a TDM transmite, no canal HD, o encontro entre Chao Pak Kei e Benfica de Macau, que a três jornadas do fim pode deixar qualquer uma das equipas mais perto do título. Neste momento, o C.P.K lidera a Liga de Elite, com mais um ponto do que os tri-campeões locais, sendo que o Monte Carlo está apenas a dois pontos da liderança.

“A TDM tem desenvolvido uma política de apoio ao desporto local e nesse sentido, nos últimos anos temos prestado alguma atenção à Liga de Elite, e tentamos transmitir um ou dois jogos, que sejam mais decisivos para a atribuição do título”, revelou.

Além disso, estão igualmente garantidas as transmissões em directo de vários jogos da selecção de Macau na fase de qualificação para a Taça Asiática, nomeadamente o Macau-Índia, a 5 de Setembro, e o Myanmar-Macau, a 27 de Março, do próximo ano.

A 14 Novembro deste ano o encontro Macau-Quirguistão vai ser transmitido em diferido, dada a necessidade, por parte da empresa, de gerir os meios que tem disponíveis, visto que nessa altura se realiza o Grande Prémio de Macau, com cobertura em directo. Ao mesmo tempo decorrem negociações para a transmissão do encontro de 10 de Outubro: Índia-Macau.