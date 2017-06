Serviços de Alfândega interceptaram oito indivíduos que entraram ilegalmente em Macau

Em apenas dois dias, os Serviços de Alfândega detectaram quatro episódios distintos de entradas ilegais no território, tendo interceptado um total de dez pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, oito dos indivíduos interceptados deram entrada no território ilegalmente. Os outros dois afirmaram que tinham como missão interceptar um táxi para recolher os amigos. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, os locais onde os agentes da Alfândega encontraram os cidadãos que entraram ilegalmente ficam situados junto à praia de Cheoc Van, perto da Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental e na zona ribeirinha junto ao complexo habitacional Jardins do Oceano. Os agentes interceptaram ainda um homem numa casa de banho pública na área de descanso costeira dos Jardins do Oceano que se preparava para sair de Macau.

