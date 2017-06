A guarnição local do Exército Popular de Libertação vai voltar a abrir as portas aos jovens do território. A exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, o Quartel da Taipa vai voltar a acolher o Acampamento Militar de Verão para Jovens e Estudantes do território, iniciativa que conhece este anos a sua 13.a edição. O certame, que conta com o apoio do Governo da Região Administrativa Especial, decorre ente 16 e 24 de Julho.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...