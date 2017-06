PSP lembra que uso de capacetes não autorizados dá direito a multa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) avisou que os motociclistas que sejam apanhados a conduzir com um capacete que não esteja de acordo com as novas normas técnicas serão punidos com uma multa de 600 patacas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Depois da polémica despoletada pelo regulamento, que levou algumas associações inclusive a apresentarem petições para que o regulamento não entrasse em vigor, o diploma passou a ser vinculativo desde o último dia 13. A lista com todos os modelos de equipamentos aprovados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego pode ser consultada no portal electrónico do organismo.

A PSP alertou também os cidadãos para não confiem numa informação que tem vindo a ser veiculada online que indica que a falta do uso de capacete será punida com uma multa de apenas 300 patacas.