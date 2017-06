Operação “Trovoada 17” detecta rede de apostas ilegais

As forças de segurança de Guangdong, Hong Kong e Macau conduziram a Operação “Trovoada 17″ entre 5 de Março e 10 de Junho (Ver texto principal). Em Abril, as autoridades do território e as autoridades congéneres do Continente detectaram, através de uma operação conjunta, uma rede de apostas desportivas ilegais. A operação resultou na detenção, por parte as forças de segurança do território, de oito residentes de Macau. No Continente, 51 outras pessoas foram detidas por ligação ao esquema, das quais duas têm o estatuto de residentes de Macau. No início do ano passado, as autoridades da China receberam as primeiras indicações de que uma rede de apostas ilegais, tendo por alvo jogos de futebol, estaria a operar no território e na vizinha província de Cantão. Ao fim de mais de um ano de investigação, as forças de segurança de Macau e do Continente conseguiram identificar grande parte dos envolvidos.

O segundo-comandante da Polícia de Segurança Pública, Wong Chi Fai assinalou ontem em conferência de imprensa que a criminalidade começa a apresentar uma tendência transfronteiriça cada vez mais vincada: “Na verdade, na maioria dos casos, sobretudo no que toca ao crime organizado, temos que obter informações através dos mecanismos de comunicação transfronteiriça para desenrolar as nossas acções”, disse Wong. Na Operação “Trovoada 17”, a polícia de Macau apreendeu 1.100 gramas de drogas, mais de 10 milhões de patacas, de dólares de Hong Kong e de renminbi, bem como fichas de jogo no valor de 9,23 milhões de dólares de Hong Kong. E.G.