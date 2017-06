Lista de Wong Kit Cheng entregou 500 assinaturas e formalizou candidatura

A lista “Aliança de Bom Lar”, encabeçada pela deputada Wong Kit Cheng, entregou ontem a comissão de candidatura para que seja avaliada pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. O organismo reuniu 500 assinaturas, o máximo permitido.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, na altura da entrega das assinaturas, Ho Teng Iat explicou que devido às alterações no panorama eleitoral, a lista optou por terminar a coligação com os Kaifong. A candidatura vai ter 11 candidatos.