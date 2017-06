IPOR distingue vencedores do concurso “Falar Macau, Falar Português”

Álvaro Chao, com o vídeo “Vamos Descobrir Macau” é o grande vencedor da segunda edição do concurso audiovisual “Falar Macau, Falar Português”, uma iniciativa promovida pelo Instituto Português do Oriente (IPOR) que tem por principal objectivo envolver os alunos da instituição na elaboração de materiais originais que coloquem em relevo a faceta multicultural de Macau.

A entrega dos prémios aos quatro vídeos distinguidos no âmbito da edição de 2017 da competição decorre ao final da tarde de hoje nas instalações do organismo liderado por João Laurentino Neves, numa cerimónia em que o Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, vai marcar presença.

Para além da entrega de galardões aos autores dos quatro trabalhos premiados, a sessão – cujo início está agendado para as 18h30, no Café Oriente – engloba ainda a projecção das quatro curtas-metragens distinguidas.

Para além de “Vamos Descobrir Macau”, que garantiu a Álvaro Chao um prémio pecuniário na ordem das quatro mil patacas, vão ser ainda visualizadas nas instalações do IPOR as produções que garantiram o segundo, o terceiro e o quarto prémios na competição. O vídeo “A Gastronomia Macaense”, de Serena Cheong, Leona Lei e Mandy U, foi considerado pelo júri da competição o segundo melhor concebido. No terceiro e no quarto lugares ficaram, respectivamente, “Perdido na Tradução”, de Lio U Peng e San Mang Hei e “Macau, do Passado ao Futuro”, de Maggie Lu.

Para além de serem exibidos ao início da noite de hoje nas instalações do Instituto Português do Oriente, os trabalhos podem ainda ser vistos na página do IPOR na rede social Facebook e deverão ser partilhados com os alunos que se encontram a estudar português noutros países do Extremo Oriente, ao abrigo da colaboração que o IPOR desenvolve a rede de ensino de português na região do Sudeste Asiático.