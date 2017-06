Indústria transformadora: Falta de mão-de-obra é o principal handicap

A diversificação económica continua a ser um desígnio para o Governo, mas os sectores tradicionais da economia do território permanecem mergulhados em dificuldades e incerteza. Outrora preponderante em Macau, o sector da indústria transformadora continua a deparar-se com uma sangria ao nível dos recursos humanos, a julgar pelas conclusões do inquérito de conjuntura ao sector industrial exportador relativo ao primeiro trimestre do corrente ano.

Os números, ontem revelados pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), dão conta de uma quebra homóloga de 17,3 por cento no número de trabalhadores empregados em companhias e entidades do sector. Em termos trimestrais, a queda foi ainda mais significativa, com a mão-de-obra afecta ao sector a recuar 19,4 por cento face ao último trimestre de 2016.

A contratação de recursos humanos é, de resto, o mais visível dos problemas com que se deparam os agentes da indústria transformadora: mais de metade – 54,3 por cento – das empresas inquiridas pela Direcção dos Serviços de Economia reconhecem que a falta de trabalhadores é um handicap. A fasquia é, ainda assim, muito inferior à registada nos três últimos meses do ano passado, quando 70,2 por cento dos inquiridos responderam afirmativamente à mesma questão. O sub-sector dos produtos farmacêuticos prefigura-se como uma excepção: 82,1 por cento das entidades abordadas pela DSE revelaram que existe “uma notável procura de trabalhadores, o que significa que há uma grande procura de mão-de-obra neste sector”, explica a Direcção dos Serviços de Economia na nota de imprensa que enviou às redacções.

A insuficiência de trabalhadores é considerado por 20,4 por cento das empresas exportadoras como o grande problema com que o sector se depara, enquanto que 12,2 por cento das entidades inquiridas apontam os preços mais competitivos praticados no estrangeiro como a principal dificuldade à afirmação do sector e 3,7 por cento elegem os preços elevados das matérias-primas como maior constrangimento.

No que diz respeito aos mercados de destino das exportações, as empresas que responderam ao inquérito conduzido pela Direcção dos Serviços de Economia revelam que a República Popular da China e os Estados Unidos são os mercados em que têm performances mais favoráveis. Em termos trimestrais, as exportações para o Japão foram, ainda assim, as que mais se valorizaram, com o volume da carteira de encomendas a aumentar 10,7 por cento entre o último trimestre do ano passado e os três primeiros meses do corrente ano.