O Instituto Cultural (IC) encontra-se a receber candidaturas para o Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design de Moda até dia 14 de Agosto. Está prevista a atribuição de até oito subsídios, cada um no montante máximo de 160 mil patacas. Os candidatos que passarem à segunda análise receberão um apoio para produzir uma amostra com base no esboço submetido na análise inicial. O valor final destina-se a cobrir os custos de execução e materiais promocionais do projecto.

