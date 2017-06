IACM e Serviços de Saúde promovem acção de limpeza na Ilha Verde

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e a Direcção dos Serviços de Saúde promoveram uma acção conjunta de eliminação de mosquitos e limpeza de resíduos na colina da Ilha Verde, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Lam Chong, responsável pelo Centro de Prevenção e Controlo da Doença, referiu que os Serviços de Saúde tentaram reaver o investimento feito na iniciativa, ainda que sem sucesso, uma vez que uma tal possibilidade não está prevista na Lei.

Leong Kun Fong, membro do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, salientou que o entendimento entre associações e entidades da sociedade civil e os donos dos terrenos alvo da iniciativa permitiu que as acções de limpeza decorressem sem percalços. No caso de serem necessárias novas intervenções, Leong acredita que vários departamentos governamentais irão intervir para que decorram sem problemas.