Governo cria comissão para gestão e tratamento de queixas dos funcionários públicos  

O Conselho Executivo deu por terminada a discussão sobre o “Regime da gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos”. O regulamento administrativo contempla a criação de uma comissão responsável pela gestão e tratamento das denúncias, cujos membros serão designados pelo Chefe do Executivo.

Sílvia Gonçalves

Está concluída a discussão no Conselho Executivo sobre o projecto de regulamento administrativo designado “Regime da gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos”. O mesmo pressupõe a criação de uma comissão para gestão e tratamento das queixas apresentadas pelos funcionários do erário público, composta por sete elementos ainda não designados. De fora do âmbito de abrangência do novo regulamento ficam os trabalhadores de organismos como o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), o Comissariado da Auditoria (CA) ou o Gabinete do Procurador.

Criado “no sentido de garantir o direito de queixa dos trabalhadores dos serviços públicos” e com o propósito de “promover a comunicação entre os trabalhadores”, o regime “aplica-se aos trabalhadores de serviços públicos da RAEM e aos trabalhadores em que são aplicáveis subsidiariamente as regras gerais do regime jurídico da função pública nos termos do respectivo estatuto privativo de pessoal”, explicou esta quinta-feira o porta-voz do Conselho Executivo. Leong Heng Teng sublinhou, ainda assim, que algumas entidades ficam de fora do alcance do novo regime: “Não se aplica ao Serviço do Comissariado Contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância e ao Gabinete do Procurador”.

Sobre as razões que justificam a exclusão dos organismos, o porta-voz do Conselho Executivo esclareceu que “também são serviços públicos mas a eles não se aplicam as regras gerais do regime jurídico da função pública”. O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Eddie Kou, complementou: “Sobre o âmbito não aplicável, é porque essas são entidades que fiscalizam a actividade da função pública”, explicou.

O regulamento pressupõe a impossibilidade de os queixosos serem prejudicados, “designadamente nos seus vínculos de emprego e nas suas carreiras, pelo exercício do direito de queixa”, e estipula que o “pessoal responsável pela gestão do tratamento de queixas está sujeito ao dever de sigilo”, sendo a sua violação “sujeita a responsabilidade disciplinar, civil e criminal nos termos gerais”, assinalou Leong Heng Teng.

Com o mesmo regime é criada uma Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos, “à qual compete zelar pela observância dos objectivos, princípios e regras aplicáveis ao tratamento de queixas”. Na dependência da secretária para a Administração e Justiça, a comissão é composta por um máximo de sete membros, “escolhidos de entre individualidades de reconhecido mérito, com conhecimentos ou experiência profissional adequados”. Membros ainda não designados, cuja nomeação será efectuada por despacho do Chefe do Executivo.

E poderão eles estar vinculados à função pública? “São escolhidos entre individualidades de alto mérito, se são funcionários públicos ou não, o regulamento não tem essa condição”, assinala o porta-voz.

Quanto às queixas, “devem ser apresentadas por escrito, devidamente assinadas, aos respectivos serviços, não sendo permitidas queixas apresentadas a coberto do anonimato, nem factos que tenham ocorrido há mais de três anos”.

Eddie Kou explica porque tem o queixoso forçosamente que se identificar: “Não pode ser anónimo porque a queixa pode envolver um queixoso e um visado”, tornando-se necessário conhecer a posição das duas partes. Há, ainda assim, casos específicos em que a Comissão poderá aceitar denúncias apresentadas sob anonimato, caso estas se dirijam ao serviço em que o trabalhador está integrado, por exemplo.

Se as queixas não visarem dirigentes máximos dos serviços públicos, podem ser apresentadas ao respectivo serviço ou à comissão. Caso tenha sido apresentada ao serviço, cabe ao próprio organismo elaborar o relatório final e comunicar o resultado ao queixoso e à comissão ontem anunciada: “O queixoso que considere insatisfatório o resultado do tratamento dado pelo serviço público pode solicitar a intervenção da comissão”, explica Leong Heng Teng.

Já as queixas contra dirigentes máximos devem ser necessariamente apresentadas à Comissão, explicou o porta-voz do Conselho Executivo: “No decurso do processo de acompanhamento, é enviada à comissão uma proposta de tratamento da queixa pelo serviço público e é emitido pela comissão um parecer sobre a proposta. Concluído o tratamento da queixa, o serviço público deve elaborar um relatório final de tratamento a enviar à comissão, a qual comunica o respectivo resultado ao queixoso”. Caso o serviço público não concorde com o parecer da Comissão, “esta pode apresentá-lo directamente ao membro do Governo da respectiva área de governação”.

A mesma Comissão, que “está subordinada aos princípios da independência, da justiça e da imparcialidade”, terá de submeter “ao secretário para a Administração e Justiça um relatório anual sobre o funcionamento da gestão do tratamento de queixas, podendo incluir, quando entender necessário, as opiniões destinadas ao aperfeiçoamento do funcionamento dos serviços públicos e do Governo”.

O regulamento administrativo entrará em vigor 90 dias após a data da sua publicação e será aplicável às queixas apresentadas a partir desse momento.