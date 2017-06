Explosão junto a jardim-de-infância fez sete mortos em Jiangsu

Uma explosão diante de um jardim-de-infância no leste da China matou ontem pelo menos sete pessoas e feriu 66, nove das quais gravemente, anunciaram as autoridades.

Está a decorrer um inquérito para determinar as causas da explosão, indicou à agência France Presse a polícia de Fengxian, na província de Jiangsu, onde se situa aquele estabelecimento.

A explosão ocorreu às 16:50, de acordo com as autoridades do município de Xuzhou, a que pertence Fengxian.

No momento da explosão, muitas crianças e os seus familiares encontravam-se a sair do estabelecimento, enquanto outros meninos aguardavam ser recolhidos pelos parentes, relatou a agência EFE, citando a televisão estatal CCTV.