Está aberta a recolha de propostas para a 17.a edição do Festival Fringe

Decorre até 21 de Julho, a recolha de propostas de programas e locais de espectáculo para a 17.ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau, que dcorre em Janeiro do próximo ano. O Instituto Cultural (IC), que organiza a iniciativa, não circunscreve a participação aos profissionais das artes, estendendo-a a toda a população que poderá, assim, propor locais para a realização de espectáculos. A organização convida “o público em geral a proporcionar espaços que sirvam para locais de espectáculo, sejam lojas pequenas e grandes, espaços privados ou outros espaços disponíveis”, escreve o Instituto Cultural em comunicado.

Aberta está também a recolha de propostas que possam integrar o programa, com o IC a convidar “todas as associações registadas na Direcção dos Serviços de Identificação de Macau ou artistas locais a apresentarem as propostas de programas”, não havendo “limitações quanto à forma dos espectáculos. O organismo liderado por Leung Hio Ming encoraja especialmente obras locais ou produzidas determinadas para um local, não fechando as portas a obras estrangeiras ou de colaboração inter-regional produzidas em qualquer formato”. O regulamento e formulários podem ser descarregados na página electrónica do Instituto Cultural e devem ser entregues nas instalações do organismo, na Praça do Tap Seac.