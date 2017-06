Consulado de Portugal venceu Hong Lok por 3-1, após reviravolta

O Consulado de Portugal derrotou ontem a formação do Hong Long por 3-1, em jogo a contar para a 14.ª jornada do Campeonato da II Divisão, disputada no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia. O encontro começou mal para o conjunto capitaneado por Vítor Sereno, mas o onze de matriz portuguesa acabou por conseguir operar uma reviravolta no marcador, num processo de recuperação que se iniciou a 20 minutos do final.

Mais confiante, o Hong Lok entrou melhor na partida com um golo aos 9 minutos, apontado por Lei Weng Kit.

A reacção da formação orientada por João Telo Mexia chegou aos 70 minutos, através de um livre cobrado por Silva, que Alex Imbiribeira cabeceou, no meio dos centrais, para a baliza. A reviravolta no placard chegou pouco depois, com Carlos Alves a desviar para o fundo da baliza adversária, após nova assistência de Silva.

O terceiro e último golo do Consulado de Portugal, chegou de penálti, depois de falta sobre Marco. Na cobrança, Alex Imbiribeira não perdoou.