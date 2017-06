A exemplo do que sucedeu no Verão do ano passado, o Café Oriente, situado nas instalações do Instituto Português do Oriente (IPOR), vai voltar a abrir as portas para acompanhar o desempenho da selecção portuguesa de Futebol na Taça das Confederações. O conjunto das Quinas disputa no domingo o seu primeiro encontro na competição frente ao México. A partida tem início às 23 horas, mas as portas do IPOR estão abertas a partir das 22 horas, informa o organismo em comunicado.

