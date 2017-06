Administração da travessia do Delta lança concurso público para serviço de autocarros  

A Administração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau lançou um concurso público em cada uma das três regiões servidas pela travessia para recrutamento das operadoras de autocarros que vão circulação entre os postos alfandegários da futura ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego ficará responsável por gerir o concurso relativo ao território. A recepção de candidaturas decorre até 12 de Julho e o prazo máximo para as licitações é 11 de Agosto. De acordo com a Ou Mun Tin Tou, a administração da Travessia do Delta vai criar duas linhas de autocarro – uma responsável pela ligação entre Hong Kong e Zhuhai e outra pela ligação entre Hong Kong e Macau. Haverá entre 90 a 140 autocarros para uso quotidiano e cerca de três dezenas de outros deverão operar em regime de reserva, circulando quando a procura assim o determine. O licitante deve ser uma empresa que esteja presente em simultâneo em Guangdong, em Hong Kong e em Macau ou, em alternativa, uma joint venture constituída por empresas dos três locais, sendo que pelo menos duas empresas devem ter pelo menos dois anos de experiência na prestação deste tipo de serviços e devem operar em dois dos territórios. Uma das empresas terá que ter experiência na prestação de serviços de autocarro transfronteiriços.