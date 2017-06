Abastecimento de gás natural retomado sem condicionamentos

O Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético revelou ontem que o abastecimento de gás natural sem condicionamentos para a produção de energia foi retomado entre Março e Abril deste ano.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lou San Cheong, vice-director do GDSE garantiu também que neste momento a capacidade máxima de abastecimento já chega aos 700 mil metros cúbicos por dia, o que representa entre 10 e 15 por cento do combustível utilizado para a produção de energia.

O responsável explicou igualmente que, tendo em conta a eventual construção de geradores de energia alimentados por gás natural, a importância deste combustível vai aumentar no território, ao mesmo tempo que a dependência do petróleo vai ser reduzida.

Lou Sam Cheong disse ainda que a reparação da linha de alta-voltagem entre a Subestação do Canal dos Patos e a Estação Principal da Estrada de Lótus vai ser finalizada antes de 2019.