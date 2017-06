Durante o Verão, Macau e Taiwan vão estar mais próximas. A Tigerair Taiwan anunciou o reforço das ligações entre o Aeroporto Internacional de Taoyuan, que serve a capital formosina, Taipé, e o Aeroporto Internacional de Macau. Durante o mês de Julho, a companhia aérea vai oferecer 34 ligações aéreas semanais com destino à RAEM, quatro mais do que as que efectua actualmente. Em Agosto, o número de ligações aéreas entre Taipé e Macau oferecidas pela transportada cai para os 31 voos semanais.

