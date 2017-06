Solidão e incapacidade de socializar podem empurrar adolescentes para o desespero

O Gabinete Coordenador dos Servicos Sociais Sheng Kung Hui (Macau) quer que o Governo invista mais recursos em actividades direccionadas para os adolescentes. Contactada pelo PONTO FINAL, a associação de beneficência pronunciou-se em resposta ao caso do alegado suicídio de um rapaz de 14 anos, supostamente vítima de dependência de jogos online. A entidade aponta como problema notórios na sociedade actual a falta de comunicação entre pais e filhos e a solidão ou incapacidade de socializar que afecta os jovens.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

A associação de beneficência e serviços sociais Sheng Kung Hui (Macau), a operar há mais de duas décadas, acredita que construir uma boa relação entre pais e filhos é essencial para o desenvolvimento psíquico dos jovens e que, para além da aposta nos serviços de aconselhamento escolar, o Governo deve investir mais recursos em actividades de acompanhamento dos adolescentes. As iniciativas devem centrar-se em práticas de socialização e de interacção social que sejam ao mesmo tempo construtivas e cooperativas.

Contactados pelo PONTO FINAL, os responsáveis pela associação de beneficência pronunciaram-se em resposta ao caso do alegado suicídio de um rapaz de 14 anos, encontrado sem vida na passada sexta-feira, na Bacia Norte do Patane. O jovem terá sido supostamente vítima de dependência de jogos online, de acordo com o veredicto da Polícia Judiciária.

“Quando o estudante escolhe o suicídio, não podemos ver esta opção só por um ângulo. Há outras razões, como maus desempenhos escolares, relações interpessoais nocivas, falta de comunicação com os pais. Precisamos de saber que relação familiar existe, avaliar as relações com colegas de escola e professores, a sua saúde emocional e mental”, disse ao PONTO FINAL Andrew Ng, director do Serviço de Aconselhamento Escolar do Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui.

A associação dedica-se a acompanhar e a prestar apoio a adolescentes. Desde Agosto de 2015, o organismo recebeu já 85 casos, dos quais 38 estão relacionados com dependências face a jogos ou recursos virtuais, enquanto 47 são adolescentes que evitam socializar, vivendo recolhidos em casa.

Andrew Ng está convencido de que os assistentes sociais estão mais capacitados para detectar estas psicoses do que os pais, que geralmente “não conhecem bem os seus filhos”: “Alguns não conseguem estabelecer comunicação com as crianças e estas acabam por ficar isoladas”.

Estas situações são mais evidentes no caso de famílias em que ambos os progenitores trabalham fora de casa, e em que “os pais raramente têm tempo para cuidar das crianças”, diz o especialista: “Estas crianças tendem a procurar compensação e a encontrarem elementos com que se identifiquem na Internet”, acrescenta.

“Se os pais pudessem identificar mais cedo os problemas dos filhos, os assistentes sociais poderiam intervir e realizar serviços de aconselhamento mais adequados para a saúde mental dos adolescentes”, acrescentou.

Andrew Ng afirma que os jogos online e recursos virtuais como as redes sociais são as principais dependências identificadas. Embora os adolescentes tenham acesso a jogos de apostas a dinheiro, o especialista afirma que a tendência para este tipo de actividade não é elevada. Andrew Ng alerta, ainda assim, que há casas de jogos e diversões electrónicas que continuam a não estar regulamentadas.

De acordo com o dirigente da Sheng Kung Hui, 90 por cento das escolas de Macau estão cobertas por serviços de aconselhamento psicológico. A associação Sheng Kung Hui tem realizado actividades destinadas ao propósito de tirar os adolescentes de casa, assim como a prestar serviços de aconselhamento às famílias, com uma aposta forte na construção de relações entre pais e filhos. Na opinião de Andrew Ng, o Governo deve investir mais recursos em actividades direccionadas para os adolescentes.