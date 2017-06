Residentes de Macau contrabandeavam vinho para Cantão

As autoridades alfandegárias de Hangpu, na vizinha província de Guangdong, prenderam 29 pessoas, por suspeita de envolvimento num caso de contrabando de vinho para o Continente. Entre os detidos estão residentes de Macau, que transportavam o vinho do território para Cantão, através das Portas do Cerco.

De acordo com as autoridades do Continente, citadas pela agência China News Service, o caso envolve sete organizações diferentes, que terão contrabandeado vinho no valor de 230 milhões de renmibi. O caso foi descoberto depois das autoridades do Continente terem lançado uma investigação às práticas conduzidas por uma empresa de Donnguan.

Após a suspeita se ter comprovado, foram conduzidas operações independentes na segunda-feira em Zhuhai, em Dongguan, em Cantão e em Shenzhen, que resultaram na descoberta de sete redes independentes de contrabando. As autoridades chinesas apreenderam 490 toneladas de vinho, que seriam vendidas no Continente com um preço inferior ao praticado no mercado.