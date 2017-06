Polícia Judiciária detém suspeito de fraude

A Polícia Judiciária prendeu um homem de 56 anos suspeito de ter enganado cerca de meia centena de cidadãos da República Popular da China num caso de alegada fraude que teve por base um falso processo de recrutamento.

O suspeito terá abordado as vítimas com a informação de que era responsável por um projecto de construção de grandes dimensões em Macau e que necessitava, como tal, de uma grande quantidade de trabalhadores. Para serem recrutados, os candidatos necessitavam apenas de lhe entregar duas mil patacas. Dois dos indivíduos que contactou acreditaram e reuniram num grupo mais de 50 residentes do continente, que transferiram o dinheiro através do WeChat ou em numerário. Depois de enviado o dinheiro, o homem deixou de estar contactável. Os candidatos a trabalhadores foram defraudados em cerca de 120 mil patacas.