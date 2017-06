Polícia Judiciária detém indivíduo suspeito de esfaquear a mulher

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão da República Popular da China suspeito de ter esfaqueado a própria mulher, com recurso a umas tesouras. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o suspeito, de 45 anos, e a sua mulher viajaram com a filha de 4 anos para Macau, tendo chegado ao território a 11 de Junho e ficado alojados num apartamento arrendado por um amigo.

Na noite de 12 de Junho, um outro morador do apartamento ouviu o suspeito a repreender a mulher por esta ter perdido 70 mil dólares de Hong Kong num casino. Depois de uma breve discussão, a testemunha viu a mulher cair prostrada com uma laceração no peito. Ferida, a mulher foi transportada para o hospital pelo amigo do suspeito, não obstante o autor do alegado esfaqueamento ter tentado impedir que prestassem socorro à esposa.

O suspeito acabou por se entregar à Polícia de Segurança Pública meia hora depois. Interrogado pelas forças de segurança, o homem afirmou que estava bêbado e que não se conseguia do sucedido. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária adiantou que o suspeito usou tesouras com 8 centímetros de comprimento para esfaquear a vítima, tendo-lhe provocado ferimentos graves. Após uma cirurgia, a mulher encontra-se fora de perigo e em condição estável, permanecendo, no entanto, em coma induzido. A Polícia Judiciária sublinhou que, constituindo a vítima e o agressor um casal, o caso é agravado. Se o crime for comprovado, a sentença poderá aumentar em um terço.